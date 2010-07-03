В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

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Законопроект о введении в России механизма единой минимальной цены на табачные изделия внесли в Госдуму. Авторами поправок в Налоговый кодекс выступили ряд депутатов от "Единой России" и ЛДПР. По расчетам парламентариев, цена за пачку составила бы около 86 рублей, передает "Комсомольская правда".

Цель законопроекта – борьба с торговлей нелегальной табачной продукцией, отмечается в пояснительной записке. Закон вступит в силу спустя 180 дней после опубликования. В России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной, устанавливаемой производителем, и ниже минимальной розничной – 75 процентов от максимальной.

Проект закона направлен на то, чтобы изменить определение максимальной розничной цены. Предполагается, что это будет цена, по которой пачка продается в рознице. Ее по-прежнему будут устанавливать по каждой марке изделия отдельно, однако с условием, чтобы он был не ниже единой минимальной цены табачной продукции.

19 ноября профильный парламентский комитет по охране здоровья рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, вводящий штраф за курение электронных сигарет и кальянов в запрещенных местах.