В Госдуме попросили проверить табачные киоски на продажу снюсов

03:47
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов попросил Минздрав и Роспотребнадзор проверить табачные киоски на предмет продажи никотиновых смесей несовершеннолетним. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующие обращение парламентария.
"Считаю необходимым провести ряд жестких проверок подобных объектов силами специалистов Роспотребнадзора и Минздрава. <...> Провести проверки на предмет выявления фактов продажи смесей несовершеннолетним и распространения их в школах", – подчеркнул депутат.
Чернышов отметил, что новое увлечение российских школьников жевательными и сосательными смесями, содержащими никотин, вызывает большую обеспокоенность.
"По данным одной из общественных организаций страны, среди 4000 школьников от 10 до 17 лет каждый из опрошенных знает, что такое снюс, а каждый четвертый из учащихся хотя бы раз пробовал жевательный табак", – сообщил депутат.
Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас купить жевательные подушечки или конфеты, которые содержат никотин, "может даже ребенок". Стоимость таких изделий равна приблизительно трем пачкам сигарет. При этом они имеются в свободной продаже в магазинах и табачных ларьках вблизи образовательных учреждений.
"Одна упаковка снюса стоит примерно 300 рублей, но зафиксированы случаи, когда опасный товар распространялся поштучно. Найти 30 рублей на покупку одной подушечки для современного подростка не проблема, хотя цена за такое любопытство велика: от больницы и вплоть до летального исхода", – подытожил депутат.
В управлении наркоконтроля по Московской области за продажу снюса и насвая предложили ввести уголовное наказание. Кроме того, в ведомстве выдвинули инициативу приравнять данные смеси к наркотикам.
За продажу снюса и насвая предложили ввести уголовное наказание
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: