В Госдуме попросили проверить табачные киоски на продажу снюсов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов попросил Минздрав и Роспотребнадзор проверить табачные киоски на предмет продажи никотиновых смесей несовершеннолетним. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующие обращение парламентария.

"Считаю необходимым провести ряд жестких проверок подобных объектов силами специалистов Роспотребнадзора и Минздрава. <...> Провести проверки на предмет выявления фактов продажи смесей несовершеннолетним и распространения их в школах", – подчеркнул депутат.

Чернышов отметил, что новое увлечение российских школьников жевательными и сосательными смесями, содержащими никотин, вызывает большую обеспокоенность.

"По данным одной из общественных организаций страны, среди 4000 школьников от 10 до 17 лет каждый из опрошенных знает, что такое снюс, а каждый четвертый из учащихся хотя бы раз пробовал жевательный табак", – сообщил депутат.

Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас купить жевательные подушечки или конфеты, которые содержат никотин, "может даже ребенок". Стоимость таких изделий равна приблизительно трем пачкам сигарет. При этом они имеются в свободной продаже в магазинах и табачных ларьках вблизи образовательных учреждений.

"Одна упаковка снюса стоит примерно 300 рублей, но зафиксированы случаи, когда опасный товар распространялся поштучно. Найти 30 рублей на покупку одной подушечки для современного подростка не проблема, хотя цена за такое любопытство велика: от больницы и вплоть до летального исхода", – подытожил депутат.

В управлении наркоконтроля по Московской области за продажу снюса и насвая предложили ввести уголовное наказание. Кроме того, в ведомстве выдвинули инициативу приравнять данные смеси к наркотикам.