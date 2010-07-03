Минздрав РФ поддержал запрет продажи никотиносодержащих смесей

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Жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси в России следует запретить, согласился замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
По его мнению, продажи электронных сигарет должны регулироваться так же, как и обычных, а жевательные и сосательные смеси с никотином – так же, как насвай и снюс. Замминистра считает, что соответствующая инициатива заслуживает внимания и рассмотрения.
В своем телеграм-канале он обратил внимание, что некурительный табак и другие никотиносодержащие смеси небезопасны в первую очередь для подростков. Салагай привел данные исследований ВОЗ, согласно которым некурительный табак почти в семь раз более распространен среди школьников, чем среди взрослых.
В конце ноября в Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить в РФ торговлю не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин.
В декабре группа депутатов внесла проект закона об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями. Ужесточить наказание за распространение никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних также ранее предлагала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов попросил Минздрав и Роспотребнадзор проверить табачные киоски на предмет продажи никотиновых смесей детям. Парламентарий подчеркнул, что сейчас купить их "может даже ребенок".
Цена таких изделий равна приблизительно трем пачкам сигарет. При этом они имеются в свободной продаже в магазинах и табачных ларьках вблизи образовательных учреждений.
Сейчас, согласно КоАП, оптовая или розничная продажа насвая и сосательного табака влечет за собой штрафы для граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 7 тысяч до 12 тысяч рублей, для юридических лиц – от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.
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