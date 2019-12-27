Более 3 тыс упаковок снюса изъяли на складе на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более трех тысяч упаковок снюса изъято на складе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"На территории одного из складских помещений Восточного административного округа столицы оперативниками обнаружено более трех тысяч упаковок никотиносодержащей смеси", – говорится в сообщении.

По данному факту Роспотребнадзор возбудил административное расследование. В настоящее время решается вопрос о проведении экспертизы обнаруженной продукции.

Ранее группа депутатов внесла проект закона об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями. Ужесточить наказание за распространение никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних также ранее предлагала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов попросил Минздрав и Роспотребнадзор проверить табачные киоски на предмет продажи никотиновых смесей детям. Парламентарий подчеркнул, что сейчас купить их "может даже ребенок".

Сейчас, согласно КоАП, оптовая или розничная продажа насвая и снюса влечет за собой штрафы для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 7 до 12 тысяч рублей, для юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей.

