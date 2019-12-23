Совфед просит кабмин оперативно принять постановление о запрете продажи снюсов

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Совфед просит правительство оперативно принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, сообщает РИА Новости.

"Мы обратимся к Дмитрию Анатольевичу. Надеемся, что правительство оперативно примет постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий", – рассказала спикер палаты Валентина Матвиенко.

В понедельник, 23 декабря, глава социального комитета СФ Валерий Рязанский заявил о намерении Совфеда обратиться с такой просьбой к правительству. Позже соответствующий документ был принят сенаторами.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила за введение уголовной ответственности за продажу снюса детям в Подмосковье.

"Нам необходимо как можно быстрее принять соответствующий закон и ввести уголовную ответственность за это", – заявила она, отметив, что возможность введения планируется обсудить с депутатами Мособлдумы.

Депутат Госдумы Борис Чернышов попросил Минздрав и Роспотребнадзор проверить табачные киоски на предмет продажи никотиновых смесей детям. Парламентарий подчеркнул, что сейчас купить их "может даже ребенок".