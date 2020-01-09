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Общество

08:37

ГОСТ для жевательного табака появился в России

общество

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

С 1 января в России появился стандарт качества для жевательного табака. Новый ГОСТ позволит отличить это табачное изделие от снюса. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.

В документе перечисляются все компоненты, которые могут входить в состав жевательного табака. Кроме того, производители должны указывать на упаковке состав продукта. На пачке должны присутствовать две предупредительные надписи: "18+" и "Это табачное изделие вредит вашему здоровью".

Как считают эксперты из Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий, в настоящее время отличить жевательный табак от снюса довольно затруднительно. Новый ГОСТ поможет исправить эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что Совфед просит правительство оперативно принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство.

В декабре уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила за введение уголовной ответственности за продажу снюса детям в Подмосковье.

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