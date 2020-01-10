13 уголовных дел возбуждено по факту оборота никотиновых смесей

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По факту оборота никотиносодержащих жевательных смесей возбуждено 13 уголовных дел. Об этом на встрече с Дмитрием Медведевым рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает ТАСС.

По словам министра, во исполнение поручения, которое Медведев дал в конце декабря, проведено 23 тысячи проверок в российских регионах. "Только за выходные установлено 400 сайтов, через которые идет торговля этими смесями", – подчеркнул глава МВД.

В Роскомнадзор уже направили рекомендации о блокировке этих сайтов в судебном порядке.

С 1 января в России появился стандарт качества для жевательного табака. Новый ГОСТ позволит отличить это табачное изделие от снюса.

В документе перечислены все компоненты, которые могут входить в состав жевательного табака. Также производители должны указывать на упаковке состав продукта.