Более 4,5 тыс банок с никотиновыми смесями изъяли в Москве

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Полицейские в Москве пресекли незаконное производство никотиновых жевательных смесей.

Как сообщили в МВД, правоохранители обнаружили цех по производству смесей на востоке столицы. В помещении площадью 240 квадратных метров находились два станка для фасовки, а также этикетки, наклейки и пакеты.

Было изъято 33 пластиковых 10-литровых емкостей и более 4,5 тысячи банок готовой к употреблению продукции. Возбуждены дела об административном правонарушении. Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.

Ранее полиция на территории Московской и Ярославской областей задержала пятерых человек по подозрению в незаконном производстве и распространении фальсифицированной табачной продукции.