Россияне рассказали, когда впервые попробовали пить и курить

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Россияне рассказали, когда первый раз попробовали сигареты и алкоголь. Об этом сообщает "Газета.ру".
Оказалось, что большинство жителей нашей страны обратилось к вредным привычкам во время учебы или в окружении родственников.
Также некоторые респонденты отметили, что впервые взялись за сигарету или стакан со знакомыми, соседями или коллегами.
Помимо этого 21% россиян заявили, что вовсе никогда не употребляли спиртное. Также выяснилось, что 56,6% опрошенных никогда не пробовали курить.
Средний же возраст россиян, впервые попробовавших алкоголь, находится на уровне 16,1 года. Чаще всего впервые закуривают же в 16,8 года.
Ранее нарколог сообщил, какая доза алкоголя является безопасной. Однако он напомнил, что спиртное не является антидепрессантом.