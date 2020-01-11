Россияне рассказали, когда впервые попробовали пить и курить

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Россияне рассказали, когда первый раз попробовали сигареты и алкоголь. Об этом сообщает "Газета.ру".

Оказалось, что большинство жителей нашей страны обратилось к вредным привычкам во время учебы или в окружении родственников.

Также некоторые респонденты отметили, что впервые взялись за сигарету или стакан со знакомыми, соседями или коллегами.

Помимо этого 21% россиян заявили, что вовсе никогда не употребляли спиртное. Также выяснилось, что 56,6% опрошенных никогда не пробовали курить.

Средний же возраст россиян, впервые попробовавших алкоголь, находится на уровне 16,1 года. Чаще всего впервые закуривают же в 16,8 года.

Ранее нарколог сообщил, какая доза алкоголя является безопасной. Однако он напомнил, что спиртное не является антидепрессантом.