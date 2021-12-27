Общественники предложили указывать яды на пачках сигарет

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Общественники предлагают указывать на пачке сигарет их состав, включая яды. Об этом сообщает "Российская газета".
По данным издания, Национальный союз защиты прав потребителей уже обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой обязать производителей сигарет раскрывать для потребителей информацию о составе табачных изделий и содержании в них опасных веществ.
В Союзе напомнили, что, по закону о защите прав потребителей, так делают все производители продуктов, однако для табачных изделий такого требования нет.
По техрегламенту на пачке сигарет должна быть указана информация о содержании системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ. При этом наименований и конкретного количества опасных ядов не указывается.
В то же время Федеральный закон о качестве и безопасности пищевых продуктов запрещает обращение продукции, в которой содержатся вещества, наличие которых может оказать вредное воздействие на человека.
В результате из-за отсутствия информации о количестве и наименовании ядов потребитель не знает о том, сколько их потребляет из сигарет, а органы власти не могут нормировать их содержание или изъять из оборота.
В Минздраве РФ сообщили, что за последние восемь лет число курильщиков в России сократилось на треть. В период с 2013 по 2020 год доля курящих снизилась с 37 до 24,8%.
При этом, по данным Федеральной службы государственной статистики, доля курящих в период с 2014 по 2020 год сократилась почти на четверть (22%): с 28 до 21,8% курящих соответственно. В ведомстве добавили, что в последнее время наблюдается сокращение числа курящих среди российских подростков.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной женщиной или детьми. Парламентарий считает, что за такое нарушение нужно наказывать денежным взысканием в размере 5 тысяч рублей. Предполагается, что новые меры помогут сохранить здоровье окружающих и защитят их от негативного воздействия табачного дыма.
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