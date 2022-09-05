В правительство РФ в начале 2024 года представят новые требования к сигаретам

09:25
Фото: depositphotos/5seconds
В первом квартале 2024 года в правительство представят доклад с новыми требованиями к самозатухающим сигаретам, сообщает ТАСС.
Как рассказали в министерстве чрезвычайных ситуаций, сейчас в стране существует высокий риск возникновения пожаров и нанесения вреда жизни и здоровью человека из-за курения табачных изделий. В связи с этим по инициативе МЧС и Минздрава в план мероприятий по реализации Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака включили пункт по проработке вопроса обращения на территории РФ только сигарет с пониженной воспламеняющей способностью.
В ведомстве напомнили, что уже принят технический регламент Таможенного союза на табачную продукцию, где закреплен термин "сигареты с пониженной воспламеняющей способностью".
В то же время Минздрав совместно с МЧС подготовили проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, где предусмотрены меры по противодействию потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции в России. В том числе документ устанавливает требования к воспламеняющей способности сигарет, которые выпускаются в обращение на рынке государств ЕАЭС.
В прошлом году сообщалось, что МЧС совместно с министерством здравоохранения готовят новые требования к сигаретам в России, согласно которым они должны стать самозатухающими. Для этого в сигаретную бумагу будет вставляться специальное приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.
В России хотят ужесточить правила продажи вейпов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: