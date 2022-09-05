В правительство РФ в начале 2024 года представят новые требования к сигаретам

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В первом квартале 2024 года в правительство представят доклад с новыми требованиями к самозатухающим сигаретам, сообщает ТАСС.

Как рассказали в министерстве чрезвычайных ситуаций, сейчас в стране существует высокий риск возникновения пожаров и нанесения вреда жизни и здоровью человека из-за курения табачных изделий. В связи с этим по инициативе МЧС и Минздрава в план мероприятий по реализации Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака включили пункт по проработке вопроса обращения на территории РФ только сигарет с пониженной воспламеняющей способностью.

В ведомстве напомнили, что уже принят технический регламент Таможенного союза на табачную продукцию, где закреплен термин "сигареты с пониженной воспламеняющей способностью".

В то же время Минздрав совместно с МЧС подготовили проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, где предусмотрены меры по противодействию потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции в России. В том числе документ устанавливает требования к воспламеняющей способности сигарет, которые выпускаются в обращение на рынке государств ЕАЭС.

В прошлом году сообщалось, что МЧС совместно с министерством здравоохранения готовят новые требования к сигаретам в России, согласно которым они должны стать самозатухающими. Для этого в сигаретную бумагу будет вставляться специальное приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.

