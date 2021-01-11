В России готовят новые требования к сигаретам

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Новые требования к сигаретам готовят в России. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев в беседе с ТАСС.

Согласно новому требованию, сигареты должны стать самозатухающими.

"В сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению", – объяснил Еникеев.

По его словам, документ с новым требованием МЧС РФ готовит совместно с министерством здравоохранения.

"Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России", – сказал представитель МЧС.

Он отметил, что подобная практика давно получила широкое распространение в странах Европы. Кроме того, похожие сигареты были в СССР.

Еникеев пояснил, что в производстве обычных сигарет используется селитрованная бумага, которая хорошо горит. По причине непотушенной сигареты в стране случается большое количество пожаров. Чаще всего огонь перекидывается на постель, диваны и пол.

Планируется, что самозатухающие сигареты приведут к снижению количества пожаров из-за непотушенных сигает.

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