Детский омбудсмен Татарстана посчитала "чайлдфри" деструктивной субкультурой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

"Чайлдфри" – деструктивная идеология, которая распространяется искусственно. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT.

По словам Волынец, идеология имеет значительное влияние на детей.

"Это все красиво и грамотно преподносится <...>. Это ведет не только к отказу от рождения детей, но и к разобщению граждан<...>. "Чайлдфри" в принципе уничтожает институт семьи за ненадобностью", – заявила она.

Главной задачей Волынец назвала пресечение попыток распространения субкультуры среди россиян.

Ранее Законодательное собрание Башкирии и депутаты ГД Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева выступили с предложением о запрете распространения идеологии "чайлдфри" среди детей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

По словам авторов законопроекта, идеологи "чайлдфри" пропагандируют "ненормальное социальное поведение", основывающееся на отказе от рождения детей. Это, отметили инициаторы, противоречит семейным ценностям и госполитике РФ.