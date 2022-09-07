В ГД внесен проект о запрете распространения идеологии "чайлдфри" среди детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госдуму внесли проект закона о запрете распространения идеологии "чайлдфри" среди детей. С инициативой выступили законодательное собрание Башкирии и депутаты ГД Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.

Изменения предлагается внести в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Как уточнили авторы проекта, люди, поддерживающие "чайлдфри", распространяют концепции, создающие основу ненормального социального поведения, которое основывается на добровольном отказе от рождения детей, что не соответствует традиционным семейным ценностям и госполитике России.

"В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения "чайлдфри", ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", – говорится в документе.

Ранее с инициативой запретить в России пропаганду чайлдфри и признать данную идеологию, объединяющую людей, нежелающих заводить детей, экстремистской, выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий отмечал, что "чайлдфри" в основном придерживаются сторонники западных ценностей. По его словам, данная идеология охватила страны Запада, как пандемия.

