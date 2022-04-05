В ГД предложили закрыть шоу "Беременна в 16" и отправить его создателей на рудники

09:30
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил закрыть телешоу о раннем материнстве "Беременна в 16", а его создателей отправить на рудники отбывать наказание за растление малолетних. Такое мнение депутат высказал Агентству "Москва".
"Эту передачу организаторы должны показывать следователям, отвечая на их вопросы. Считаю, что организаторов этого шоу необходимо арестовать, программу – закрыть, и подготовить материалы для возбуждения уголовного дела по статье за педофилию и за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Здесь 100% необходимо этих людей арестовать, чтобы они не отделались штрафами, а получили сроки заключения с отбытием наказания в колониях самого строгого режима на Новой Земле", – подчеркнул Милонов.
Депутат полагает, что предложенные им меры являются довольно мягкими.
"Я же не предлагаю их отдать медведям за Полярным кругом на съедение. Я говорю про то, чтобы на урановые рудники Новой Земли организаторов этого шоу отправить", – пояснил парламентарий.
Каждый эпизод телешоу "Беременна в 16" рассказывает историю девочки-подростка. Героиня сообщает о том, как восприняли новость о беременности ее родители и будущий отец, а также показывает, как изменилась жизнь после родов. В настоящий момент вышло пять сезонов шоу.
Ранее Милонов предложил запретить в России пропаганду чайлдфри. Депутат подчеркнул, что речь идет не о запрете отказа от рождения детей, поскольку соответствующее решение является личным делом каждого отдельного человека. В то же время, по словам депутата, чайлдфри в основном придерживаются сторонники западных ценностей. Он отметил, что данная идеология охватила страны Запада, как пандемия.
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