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09 октября, 09:30

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Песков надеется, что Путин не знает о квадроберах

Песков рассказал, знает ли Путин о квадроберах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что надеется, что Владимир Путин не знает о квадроберах, а также отметил, что не стоит преувеличивать популярность этого движения, сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность", – передает агентство его слова.

Ранее Песков назвал движение квадроберов "полной ерундой".

Между тем депутат ГД Сергей Колунов обратился к аппарату детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов.

Депутаты ГД предложили лишать свободы родителей детей-квадроберов

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