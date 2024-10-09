Песков надеется, что Путин не знает о квадроберах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что надеется, что Владимир Путин не знает о квадроберах, а также отметил, что не стоит преувеличивать популярность этого движения, сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность", – передает агентство его слова.

Ранее Песков назвал движение квадроберов "полной ерундой".

Между тем депутат ГД Сергей Колунов обратился к аппарату детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов.