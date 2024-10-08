Лавров спросил у коллеги из Армении, есть ли в его стране квадроберы

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров спросил у главы МИД Армении Арарата Мирзояна, занимаются ли дети в республике квадробингом. Главы ведомств поговорили об этом в ходе неформальной беседы, которая состоялась во время ожидания встречи лидеров двух государств в Кремле.

"У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные", – цитирует российского министра ТАСС.

Мирзоян отметил, что ему известно о движении квадроберов. Он также назвал его новым. При этом посол Армении в России Гурген Арсенян подчеркнул, что в европейских странах квадроберы уже определяют себя "как гендер".

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов.

Поводом для инициативы депутата стало появившееся в Сети видео, на котором очевидец снял жительницу Омска, гуляющую со своим сыном, бегающим на поводке на четвереньках и изображающим собаку.

В Совфеде поддержали эту инициативу. По словам главы комиссии СФ Алексея Пушкова, правительство не должно поощрять добровольную деградацию личности.