Эксперт Черкасова: за 15–20 минут сна на работе можно "освежиться"

Фото: 123RF/milkos

Сотрудник может "освежиться" и сбросить накопленную к середине дня усталость за 15–20 минут сна на работе, рассказала Москве 24 сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

По ее словам, короткий дневной сон для уставшего человека, который находится под большой нагрузкой, достаточно полезен. Кроме того, такой отдых позволяет продуктивно доработать день.



По ее словам, короткий дневной сон для уставшего человека, который находится под большой нагрузкой, достаточно полезен. Кроме того, такой отдых позволяет продуктивно доработать день.

София Черкасова сомнолог, кандидат медицинских наук Опасаться ощущения разбитости после дневного сна не стоит, ведь обычно это относится к отдыху от 40 минут. Западные компании, которые практиковали power nap, пришли к выводу, что он повышает креативность и интеллектуальную работоспособность сотрудников.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, в свою очередь, отметила, что сейчас power nap является довольно редкой практикой. В основном такой опыт имеется у креативных компаний.

"Обычно для этого оборудуют мягкими креслами специально выделенную комнату с приглушенным светом. В некоторых компаниях есть даже капсулы для сна. Кроме этого, у руководителей, которым приходится перерабатывать, часто в кабинетах стоят диваны, чтобы ненадолго прилечь и отдохнуть", – рассказала Лоикова.

Вместе с тем она напомнила, что в России есть своя культура труда, из-за чего сотрудники могут испытывать чувство вины за отдых.

"В моей практике встречался случай, когда в строительной компании специально оборудовали массажную комнату, куда приглашали мастеров для проведения сеансов. Привилегию ввели, чтобы поддержать здоровье сотрудников, которые либо постоянно находились на стройке, либо за компьютером или за чертежами", – поделилась эксперт.

По ее мнению, короткий дневной отдых говорит о здоровом подходе к жизни и своим жизненным ресурсам. И сейчас это все больше находит отклик среди соискателей и сотрудников.

Ранее стало известно, что сотрудники стали чаще страдать от синдрома "злорадного выгорания", который пришел в Россию из западной корпоративной культуры. При этом работники могут использовать такие жалобы для получения бонусов или повышения зарплаты.

