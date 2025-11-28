Мальчику, который лишился пальцев при взрыве в Красногорске, установят протез

Фото: телеграм-канал "Мишонова"

Пострадавшему в Красногорске Глебу Бровару, который лишился пальцев руки при взрыве СВУ, выполнят протезирование. Об этом рассказала мама мальчика Галина в ходе выписки из больницы.

"Пока мы надеемся, что недели две будет у нас заживать левая рука, и, соответственно, потом уже мы сможем перейти к реабилитации сначала левой руки, потом правой руки, и потом к протезированию", – приводит слова женщины ТАСС.

Мальчик проходил лечение в Научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля. Во время выписки он отметил, что чувствует себя бодро.

О ЧП с мальчиком в Красногорске стало известно 11 ноября. Ребенок заметил рядом с детской площадкой коробку с примотанной к ней 10-рублевой купюрой и поднял ее, после чего произошел взрыв.

В результате мальчику оторвало несколько пальцев на руке, его госпитализировали. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ребенок получит всю необходимую помощь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Детонацию вызвало взрывное устройство, мощность которого составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.