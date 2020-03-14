Минпросвещения посоветовало отправить детей на дистанционное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство просвещения РФ порекомендовало всем школам перейти на дистанционную форму обучения в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс".

В ведомстве подчеркнули, что в некоторых регионах уже практиковалась методика онлайн-обучения. Кроме того, Минпросвещения пообещало оказать поддержку регионам.

Также ведомство разослало по субъектам РФ рекомендации Роспотребнадзора об усилении санитарного контроля. Региональным органам управления предписали тщательнее следить за дезинфекцией и проветриванием помещений, а также составить график уборки.

В министерстве отметили, что исполнение рекомендаций очень важно для защиты здоровья населения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В частности, он ввел свободное посещение образовательных учреждений. В случае угрозы здоровью ребенка родители имеют право не отправлять его в школу.

Также в столице с 5 марта действует режим повышенной готовности. С того момента в образовательных учреждениях ежедневно проводят измерение температуры тела среди учеников. Кроме того, детей, которые побывали в странах с большим количеством случаев заражения коронавирусом, сразу отправляют на дистанционное обучение.

14 марта в России обнаружили еще двоих инфицированных граждан. Случаи заражения зафиксировали в Кемеровской области. Таким образом, в настоящий момент в России всего зафиксировали 47 инфицированных. В Москве коронавирусом заболело 24 человека.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом. В частности, он поручил разработать проект постановления о временном приостановлении допуска иностранцев на территорию РФ на границе с Польшей и Норвегией. Ранее в России ограничили авиасообщение со странами Европы.