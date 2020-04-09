Пресс-атташе театра "Русская песня" рассказал о состоянии Бабкиной

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор сообщил, что состояние певицы Надежды Бабкиной не изменилось.

"На данный момент ничего не изменилось за прошедшие два дня, состояние у Надежды Георгиевны стабильное, как говорят врачи, ощущается положительная динамика протекания заболевания и прогноз благоприятный. Коронавирус не подтвержден на данный момент", – рассказал Велор Москве 24.

Он подчеркнул, что у певицы все анализы на коронавирус, которые брали, оказались отрицательными. Бабкина, по словам Велора, находится в реанимации.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Надежду Бабкину якобы ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне обширной двусторонней пневмонии.