Мурашко рассказал, на какой день проявляются симптомы коронавируса

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Появление клинических симптомов новой коронавирусной инфекции наступает в среднем через 4-5 дней после заражения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

"Вирус сегодня уже неплохо изучен. Сегодня мы видим, что в среднем время от момента инфицирования до развития клинических симптомов составляет около 4-5 дней", – отметил министр.

При этом Мурашко отметил, что этот период может варьироваться от 2 до 14 и более дней.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписали 698 пациентов.