Вирусолог оценил прогноз РАН по окончанию эпидемии коронавируса

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Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что спад эпидемии коронавируса нужно ждать не раньше июня.

Таким образом он согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии.

Зуев также усомнился в том, что пик эпидемии придется на середину апреля. "Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо", – сказал вирусолог изданию Nation News.

Ранее Малеев заявил, что сроки окончания эпидемии зависят, в частности, от того, как россияне будут соблюдать самоизоляцию.

"Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину", – подчеркнул специалист.

За последние сутки в России подтвердили 1667 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах.

Выписано по выздоровлении 1045 человек, из них за последние сутки – 250, умерло 106 пациентов. В оперштабе заявили, что в России было проведено 1,18 миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысяч человек.