Онищенко объяснил смысл пропускного режима в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил введение пропускного режима в Москве.

"Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение", – сказал он в интервью "Парламентской газетой". Депутат Госдумы подчеркнул, что пропуска будут выдаваться тем, кому это нужно в зависимости от рода деятельности.

"Медикам, которые едут на работу и возвращаются с нее", – уточнил доктор медицинских наук. Врач-эпидемиолог добавил, что министерства продолжают работу, хоть и не всем составом.

Ранее Онищенко ответил на актуальные вопросы о коронавирусе в эфире телеканала Москва 24. В частности, он рассказал о том, может ли ребенок умереть от COVID-19 и стоит ли отложить плановые прививки.

"Интервью": Геннадий Онищенко – об опасности коронавируса для детей

11 апреля Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах, выписано – 1045 человек, умерло 106 пациентов.