Более 85% заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице за сутки подтверждено 3083 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в городе к настоящему моменту зафиксировано 29 433 случая COVID-19. 44,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет, 9% – от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Еще 6% – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая коронавируса. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции. Это на 12% больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки выписали 427 человек. За весь период выздоровели 3 873 пациента.

За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

