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Общество

08:43

Ученые нашли новую причину высокой смертности от коронавируса

наука общество

Фото: ТАСС/STRINGER/ЕРА

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии выяснили, что нехватка витамина D может влиять на увеличение смертности от коронавируса. Результаты исследования опубликованы на портале Research Square.

В ходе исследования ученые сравнивали уровни витамина D в 20 европейских странах со статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса в этих государствах.

"Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии", – сообщают ученые.

Кроме того, нехватка витамина наблюдалась у пожилых людей, которые находятся в группе риска из-за COVID-19.

По данным ВОЗ на 3 мая, коронавирусом в мире заражено уже более 3,2 миллиона человек, свыше 230 тысяч скончалось. В России заболевших 124 054 человека, вылечились 15 013, скончались 1222.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции в России после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.

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