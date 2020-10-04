Собянин подчеркнул важность сохранения деятельности предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что важно не допустить закрытия предприятий из-за коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы продолжаем оказывать помощь в выдаче кредитов, реструктуризации старых кредитов <...> Но самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях – это избежать их закрытия, избежать серьезных ограничений", – заявил градоначальник.

По словам Собянина, один из способов не допустить новых ограничений – перевод части сотрудников предприятий и бизнеса на удаленную работу.

"По-другому придется принимать более жесткие меры, что крайне бы не хотелось", – подчеркнул мэр.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому столичные организации обязаны перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников. Данная мера будет действовать с 5 октября. Кроме того, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома.

Мэр Москвы также рассказал, что в городе пока не планируется задействовать все больницы для борьбы с коронавирусом. Развернуть могут только ранее зарезервированные отдельные корпуса.

