Предпринимателям разрешили оформлять предодобренные субсидируемые кредиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Предпринимателям в Москве начали выдавать предварительно одобренные субсидированные кредиты с поручительством в упрощенном порядке. Партнером города выступает Промсвязьбанк.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что кредитная организация является одним из ведущих партнеров ведомства. Он также прокомментировал достоинства новой программы.
"Для предпринимателей-заемщиков это означает быстрый срок принятия решения, простую процедуру, фактически близкую к нулю вероятность отказа, ставку почти вдвое ниже среднерыночной, покрытие поручительством фонда до половины требуемого обеспечения", – объяснил Фурсин.
По словам исполнительного директора Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ) Антона Купринова, акция доступна для займов в размере до 30 миллионов рублей при поручительстве фонда до 15 миллионов рублей.
Конечная ставка для заемщика составит 7% при сроке кредитования в 8 месяцев. Анализ заявки на кредит будет занимать до 3 рабочих дней. Более того, существенно сократится число документов, которые необходимо предоставить для оформления займа.
Программа гарантийной поддержки, которую реализует ФСКМБМ, за восемь месяцев 2020 года позволила малым и средним компаниям получить заемное финансирование в объеме свыше 14,2 миллиарда рублей. Льготные субсидируемые кредиты на сумму более 64,4 миллиарда рублей получили 5 416 компаний.
Ранее сообщалось, что в столице с весны 2020 года выдано более 24 тысяч льготных ипотечных кредитов для потребительских нужд. Общий объем займов составил более 128 миллиардов рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: