Предпринимателям разрешили оформлять предодобренные субсидируемые кредиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предпринимателям в Москве начали выдавать предварительно одобренные субсидированные кредиты с поручительством в упрощенном порядке. Партнером города выступает Промсвязьбанк.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что кредитная организация является одним из ведущих партнеров ведомства. Он также прокомментировал достоинства новой программы.

"Для предпринимателей-заемщиков это означает быстрый срок принятия решения, простую процедуру, фактически близкую к нулю вероятность отказа, ставку почти вдвое ниже среднерыночной, покрытие поручительством фонда до половины требуемого обеспечения", – объяснил Фурсин.

По словам исполнительного директора Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ) Антона Купринова, акция доступна для займов в размере до 30 миллионов рублей при поручительстве фонда до 15 миллионов рублей.

Конечная ставка для заемщика составит 7% при сроке кредитования в 8 месяцев. Анализ заявки на кредит будет занимать до 3 рабочих дней. Более того, существенно сократится число документов, которые необходимо предоставить для оформления займа.

Программа гарантийной поддержки, которую реализует ФСКМБМ, за восемь месяцев 2020 года позволила малым и средним компаниям получить заемное финансирование в объеме свыше 14,2 миллиарда рублей. Льготные субсидируемые кредиты на сумму более 64,4 миллиарда рублей получили 5 416 компаний.

Ранее сообщалось, что в столице с весны 2020 года выдано более 24 тысяч льготных ипотечных кредитов для потребительских нужд. Общий объем займов составил более 128 миллиардов рублей.

