Россия не снимет ограничения по COVID-19 до конца 2022 года – вирусолог

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бывший заведующий лабораторией центра "Вектор", вирусолог Александр Чепурнов назвал предполагаемые сроки снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает агентство URA.RU.

"В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами", – заявил эксперт.

По словам Чепурнова, необходимо перераспределять нагрузку на медиков, а также постараться избежать жесткого карантина. Данная мера может оказать чрезмерно пагубное воздействие на экономику.

Отдельно вирусолог отметил, что пока массовая эффективность вакцин не доказана. Неизвестна и длительность иммунитета, и сила иммунного ответа на препарат. Впоследствии, когда эти факторы прояснятся, терапия станет проще.

В России за последние сутки зафиксировали 10 499 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Клинические проявления из общего числа новых случаев отсутствовали у 2 920 (27,8%) человек.

