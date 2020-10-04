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Москва 24

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Общество

04 октября, 11:31

В Москве зарегистрировано 3 327 новых случаев коронавируса

общество город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки подтвердили 3 327 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Отмечается, что за данный период госпитализировали 844 пациента. Всего на ИВЛ в столичных больницах находятся 247 человек.

Среди новых выявленных случаев 42,7 процента приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет, 27,8 процента – от 46 до 65 лет, 11,9 процента – от 66 до 79 лет. Еще 4,9 процента – заболевшие старше 80 лет. Доля детей от общего числа зараженных составляет 12,7 процента.

Заболевшие, а также те, кто с ними контактировал, наблюдаются специалистами.

В России за последние сутки зафиксировали 10 499 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Клинические проявления из общего числа случаев отсутствовали у 2 920 (27,8%) человек.

Вылечились за последние сутки 3 284 человека. Суммарно по стране с болезнью справились 979 143 человека. В Москве этот показатель составляет 944.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась, несмотря на то, что в больницы продолжают поступать пациенты. Он отметил, что в столице пока не планируется массово переводить больницы на помощь больным коронавирусом.

Еще 944 пациента вылечились от коронавируса в Москве

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