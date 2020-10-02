Пострегистрационные исследования вакцины "Вектора" начнутся в ноябре – декабре

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В ноябре – декабре этого года начнутся пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Испытания с участием 5000 добровольцев начнутся после получения первой серии препарата, в ноябре – декабре 2020 года. Они будут продолжаться 6 месяцев", – отметили в пресс-службе.
Там также добавили, что в исследованиях не будут участвовать беременные женщины и дети.
"На беременных женщинах пострегистрационные исследования вакцины "ЭпиВакКорона" проводить не планируют. Дети смогут принять участие только после завершения исследования на взрослых добровольцах. При этом испытания нужно проводить поэтапно, начиная со старшей возрастной группы: 15–17 лет, 10–14 лет, 6–9 лет, 2–5 лет, 7–24 месяца, первые 6 месяцев жизни", – говорится в сообщении.
Ранее вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная новосибирским центром "Вектор", официально получила патенты. Препарат получил название "ЭпиВакКорона". Эта вакцина отличается тем, что содержит фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены.
Также НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций создал первую в мире вакцину от коронавируса. Сейчас препарат, получивший название "Спутник V", тестируют в рамках третьего этапа пострегистрационных исследований.
Центр "Вектор" получил патенты на вакцину от коронавируса
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