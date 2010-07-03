Москвичи с коронавирусом рассказали, как болезнь влияет на психику человека

Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в российских больницах занят почти на 90%. При этом у 20% заболевших коронавирус протекает в легкой форме. Однако зачастую людям сложнее справляться даже не с самим заболеванием, а с психологическими аспектами пандемии. Москвичи, заразившиеся коронавирусом, рассказали, что было самым сложным во время лечения и карантина.



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"Эти испуганные лица"

В первые дни болезни музыкант Гарри Краулис почувствовал слабость, появился насморк. Два дня мужчина отлеживался дома, потом почувствовал себя резко хуже, хотя симптомы говорили об обычной простуде. "На пятый день исчезло обоняние, потом поднялась температура, и я понял, что это коронавирус. Сделал два теста – ПЦР и кровь, но оба показали отрицательный результат", – говорит Гарри.





Гарри Краулис На десятый день, когда уже стало полегче, мне порекомендовали сделать КТ легких. Оказалось, что у меня ковидная пневмония с поражением легких 25 и 50%. Тут уже было принято решение о добровольной госпитализации.

Накануне коронавирусом переболела 83-летняя мама Гарри, у которой тесты тоже показывали отрицательные результаты. Диагноз подтвердился только после болезни, когда она сдала кровь на антитела.

Сейчас Гарри лечится от ковидной пневмонии в 52-й больнице Москвы и уже чувствует себя хорошо. Из самого сложного в течении болезни он отмечает сильную апатию. "Я и так сам по себе довольно ленивый человек, а здесь вообще ничего не хотелось делать. Ломит кости, жуткая слабость, мозг работает хуже", – отметил мужчина в диалоге с Москвой 24.

Также Гарри увидел и неожиданные реакции окружающих, "эти испуганные лица". Люди боятся пересекаться в ближайшее время, стараются перенести встречи на более поздние даты, относятся к заболевшим с опаской.





Гарри Краулис С опаской – это мягко сказано. Люди от тебя шарахаются. Больше всего волнует социальная напряженность, истерия – это самое неприятное.

Гарри старается думать о плюсах – о том, что приобретет иммунитет.

"Кажется, что ты завтра умрешь"

Блогер Алина Тюрина в диалоге с Москвой 24 рассказала, что провела весь период болезни одна в квартире. Самым сложным для нее оказалась не изоляция от друзей и близких, а сидение взаперти и невозможность банально выйти на улицу и выкинуть мусор. "Из-за этого приходится напрягать других людей, просить помочь, чтобы они приходили и выкидывали мусор, который ты оставишь за дверью", – сообщила девушка.

Также Алине было психологически не очень комфортно переносить COVID-19, потому что болезнь протекала медленно и каждый день возникали ее новые, неожиданные проявления.





Алина Тюрина Я первые дни боялась засыпать, потому что не знала, что будет завтра. Каждый день появлялся какой-то новый симптом. В один день я проснулась – у меня пропало обоняние, в другой – насморк начался.

"Из-за того, что симптомы появляются постепенно, по одному с каждым днем, происходит напряг. Вокруг очень много информационного мусора, и кажется, что все, что пишут про COVID-19, случится с тобой прямо здесь и сейчас и ты прямо завтра умрешь. От этого страшно. На самом деле болезнь у меня протекала очень легко, и, если бы не все эти загоны насчет смертельных факторов, было бы еще лучше", – отметила Алина.





Алина Тюрина Очень "радовали" подписчики, которые выражали свою поддержку через сообщения о смерти близких от COVID-19. Типа: "А мы вчера бабушку похоронили от короны. Выздоравливайте".

Ковидные фобии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Психолог, кандидат психологических наук Лариса Овчаренко в диалоге с Москвой 24 объяснила, что в период пандемии у людей в первую очередь актуализировался страх изоляции. "У людей, которые боятся заболеть COVID-19, один из самых актуальных страхов – это страх оставаться в одиночестве и изоляции, не общаться со своими близкими", – отметила Овчаренко.





Лариса Овчаренко психолог, кандидат психологических наук Мы не привыкли находиться одни, мы всегда находимся в социуме и можем рассчитывать на поддержку кого-то. Остаться со своими мыслями наедине бывает довольно страшно, еще и в плохом самочувствии.

Кроме того, по мнению психолога, у человека с диагнозом включается ситуация переживания, что он начинает представлять опасность для других, поэтому должен предпринимать какие-то действия.

Также на очень восприимчивых людей может сильно влиять информационная среда. "Она может усугублять переживания и усиливать страх у людей с тонкой душевной организацией, особо мнительных и людей с ипохондрическими настроениями", – подчеркнула Овчаренко. – Такие люди, которым уже поставлен диагноз COVID-19, могут поддаться этой панике и самому себе сказать: "Я умираю".



В этой ситуации психолог советует не рисовать перед глазами самый страшный сценарий развития событий и поменять свое отношение к болезни.





Лариса Овчаренко психолог, кандидат психологических наук Если у человека есть внутренняя установка, что "я это не переживу", то любое информационное влияние извне будет эту ситуацию усугублять. А если человек относится к этой проблеме как к задаче "заболел – полечимся", тогда и процесс выздоровления идет совершенно по-другому.

Психолог напомнила, что у каждого своя история развития болезни и если кто-то болел тяжело, это не значит, что вы будете болеть так же. "Если человек столкнулся с этим диагнозом, то не надо уже отправляться на кладбище. Надо собрать свой ресурс и лечиться", – подытожила специалист.

