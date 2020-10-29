Эксперт рассказал о разнице заболеваемости COVID-19 среди мальчиков и девочек

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Среди детей отсутствует статистическая разница заболеваемости коронавирусной инфекцией у мальчиков и девочек. Об этом заявил член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, чаще всего дети заболевают COVID-19 в семейных очагах.

"Но отмечается определенный тренд, наибольшее количество заболевших отмечается у детей старше восьмилетнего возраста, и основная доля приходится на подростков, на которых в настоящее время приходится две трети от всех зарегистрированных случаев", – поделился он.

Ранее вирусолог спрогнозировал выход РФ на плато по заболеваемости COVID-19.