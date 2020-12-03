В РФПИ назвали стоимость вакцины "Спутник V"

04:12
Фото: TASS/ZUMA
Стоимость российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составит менее 10 долларов за дозу и будет самой дешевой из существующих вакцин. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе специальной сессии Генассамблеи ООН, где была представлена российская разработка.
По его словам, "Спутник V" будет поставлен во все страны по одинаковой цене. Дмитриев также заявил, что РФПИ может начать производство вакцины в Египте и Нигерии.
"Более 40 стран, составляющие более чем 50 процентов мирового населения, проявили заинтересованность в вакцине "Спутник V", – цитирует Дмитриева ТАСС.
Глава РФПИ добавил, что фонд уже получил заказы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины. С марта 2021 года РФ планирует ежемесячно производить по 30 миллионов доз.
Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.
Ранее стало известно, что Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19. Крупномасштабные поставки могут начаться со второй или третьей недели января 2021 года.
Российским препаратом от коронавируса также заинтересованы в Турции и Сербии.
Вакцину "Спутник V" получат больше миллиарда человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: