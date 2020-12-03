В РФПИ назвали стоимость вакцины "Спутник V"

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Стоимость российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составит менее 10 долларов за дозу и будет самой дешевой из существующих вакцин. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе специальной сессии Генассамблеи ООН, где была представлена российская разработка.

По его словам, "Спутник V" будет поставлен во все страны по одинаковой цене. Дмитриев также заявил, что РФПИ может начать производство вакцины в Египте и Нигерии.

"Более 40 стран, составляющие более чем 50 процентов мирового населения, проявили заинтересованность в вакцине "Спутник V", – цитирует Дмитриева ТАСС.

Глава РФПИ добавил, что фонд уже получил заказы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины. С марта 2021 года РФ планирует ежемесячно производить по 30 миллионов доз.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

Ранее стало известно, что Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19. Крупномасштабные поставки могут начаться со второй или третьей недели января 2021 года.

Российским препаратом от коронавируса также заинтересованы в Турции и Сербии.