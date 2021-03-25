В РФ нет массового распространения мутировавших штаммов коронавируса – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России нет массового распространения "британского", "южноафриканского" и других штаммов коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Массового распространения "британского" или "южноафриканского" штаммов в России нет, и тем более распространения других зарубежных штаммов", – цитирует Голикову ТАСС.

Ранее вице-премьер сообщила, что Россия не стала вводить режим самоизоляции во второй раз из-за того, что это могло бы быть ударом для населения и для экономики.

Кроме того, Голикова заявила о жестком мониторинге всех поствакцинальных осложнений. Она прокомментировала информацию о том, что некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины AstraZeneca.

