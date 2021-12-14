В транспорте Москвы за месяц выявили почти 50 тысяч нарушений масочного режима

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последний месяц в столичном общественном транспорте было выявлено около 50 тысяч нарушителей масочного режима, а всего с начала пандемии – более 700 тысяч, рассказал глава ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов ТАСС.
Султанов отметил, что в ноябре контролеры каждый день выявляли в среднем по 1,5 тысячи нарушителей. По его словам, количество составленных протоколов увеличивалось осенью на фоне усиления проверок.
Также Султанов рассказал, что в метрополитене нарушителей чаще всего ловят на станциях "Библиотека имени Ленина", "Павелецкая", "Теплый Стан", "Крестьянская застава" и "Электрозаводская".
Ранее Верховный суд РФ признал законным штраф продавцу магазина за отсутствие маски, нарушение было подтверждено одной записью с камеры видеофиксации. Согласно выводам суда, для наложения штрафа за отсутствие маски не требуется специальных расследований. Фотоматериалы с камер позволяют объективно рассматривать подобные нарушения.
В столичном метро штрафуют людей, использующих шарф вместо маски
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