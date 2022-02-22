В России разработали самодезинфицирующиеся маски против коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Группа российско-чешских ученых создала материал, из которого можно будет производить самодезинфицирующиеся маски для борьбы с коронавирусом. Об этом Москве 24 рассказали в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", который участвовал в разработке. Речь идет о биоразлагаемых наногибридных волокнах с серебром и медью в составе.



пресс-служба НИТУ "МИСиС" Ультратонкие волокна, полученные методом электроформования, могут применяться в качестве активных фильтрующих слоев для средств защиты органов дыхания благодаря своей нанопористой структуре. Наличие антибактериальных наночастиц в составе позволит предотвратить вторичное заражение, которое может возникнуть за счет миграции бактерий и вирусных частиц в фильтрующем слое маски.

Ученые отметили высокую противовирусную активность нановолокон, покрытых слоем меди. Также подчеркивается, что данные материалы лучше пропускают воздух по сравнению с хирургическими масками. Разработчики оценили затраты на производство одной лицевой маски из нановолокна поликапролактон-медь в 0,28 доллара США (около 22 рублей).

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала Москве 24, что дезинфицирующее свойство меди известно давно и многие страны уже разработали маски с добавлением этого элемента. При этом они не дают какой-то дополнительной противовирусной защиты и не повлияют на борьбу с COVID-19, сказала Баранова.





Анча Баранова профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Благодаря своим антибактериальным свойствам эти маски могут быть полезны группе людей с чувствительной кожей. От обычных масок у них зачастую образуются так называемые заеды – трещины и воспаления по краям ткани вследствие низкоуровневой бактериальной инфекции кожи.

Биолог настоятельно рекомендовала вместо медицинских и тканевых масок носить респираторы класса защиты не ниже FFP2.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов предостерег россиян от многоразового использования медицинской маски. Из-за долгого ношения изделие теряет защитные свойства, что может привести к заражению коронавирусом, уточнил специалист. Кроме того, терапевт призвал не стирать использованную медицинскую маску или обрабатывать ее антисептиком, а выбрасывать.