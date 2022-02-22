В России разработали самодезинфицирующиеся маски против коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Группа российско-чешских ученых создала материал, из которого можно будет производить самодезинфицирующиеся маски для борьбы с коронавирусом. Об этом Москве 24 рассказали в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", который участвовал в разработке. Речь идет о биоразлагаемых наногибридных волокнах с серебром и медью в составе.
Ученые отметили высокую противовирусную активность нановолокон, покрытых слоем меди. Также подчеркивается, что данные материалы лучше пропускают воздух по сравнению с хирургическими масками. Разработчики оценили затраты на производство одной лицевой маски из нановолокна поликапролактон-медь в 0,28 доллара США (около 22 рублей).
Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала Москве 24, что дезинфицирующее свойство меди известно давно и многие страны уже разработали маски с добавлением этого элемента. При этом они не дают какой-то дополнительной противовирусной защиты и не повлияют на борьбу с COVID-19, сказала Баранова.
Биолог настоятельно рекомендовала вместо медицинских и тканевых масок носить респираторы класса защиты не ниже FFP2.
Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов предостерег россиян от многоразового использования медицинской маски. Из-за долгого ношения изделие теряет защитные свойства, что может привести к заражению коронавирусом, уточнил специалист. Кроме того, терапевт призвал не стирать использованную медицинскую маску или обрабатывать ее антисептиком, а выбрасывать.
Иммунолог рассказал, как выбрать маску для защиты от COVID-19
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