Роскачество оценило эффективность медицинских масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Эксперты Роскачества оценили эффективность медицинских масок и установили, что ни один из проверенных образцов не способен обеспечить 100-процентную защиту от вирусов. Об этом сообщается на сайте организации.
"К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100% защиты от вирусов. Самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов", – говорится в сообщении.
Эксперты проверили маски торговых марок "Московский эндокринный завод", "Кит", "Нетканые материалы", Sense Professional и Karo. Все образцы были приобретены на популярных площадках онлайн-торговли, в частности на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Специалисты в рамках исследования протестировали пропускную способность масок при попадании на них вируса, чей размер сопоставим с SARS-CoV-2.
"Лучший результат у медицинской маски типа 1 "Нетканые материалы", она пропускает до 77,39%. А худший – у медицинской одноразовой маски "Московский эндокринный завод". Ее пропускная способность – 93,86%. Эта маска задержит менее 7% вирусов", – указано в релизе.
Несмотря на такой результат, ни один из производителей не был включен в черный список, поскольку все исследованные образцы соответствуют требованиям безопасности и ГОСТу. Также Роскачство установило, что номера регистрационных удостоверений Минздрава содержали все маски, за исключением образца торговой марки Karo – на момент закупки в марте 2021 года она имела простроченное удостоверение.
"Тем самым производитель вводил потребителя в заблуждение: данная маска по законодательству не должна была маркироваться как медицинская", – отмечается в материале.
Маркетплейс Wildberries, где был приобретен данный образец, допустил нарушение, разрешив к реализации маску Karo без проверки регистрации. По данным специалистов, потенциально на данной торговой площадке может продаваться фальсификат под видом медицинских товаров.
"Информация о нарушении была отправлена Роскачеством в надзорные органы для получения комментария и проведения соответствующей проверки", – говорится в сообщении.
Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку, опасные микроорганизмы и консерванты в 81% образцов красной икры. По словам специалистов, за четыре года количество красной икры, нарушающей обязательные требования безопасности, увеличилось с 31 до 81%.
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