Лор рассказал, как правильно снять заложенность носа

Фото: depositphotos/Kzenon

Косточковые масла, антисептики на водной основе, смягчающие препараты и соляные растворы помогают снять воспаление при заложенности носа. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

Медик объяснил, что такие смягчающие препараты, как персиковое или абрикосовое масло, будут увлажнять слизистую. Соляные же растворы станут "отвлекающей терапией".

Однако при остром рините заложенность часто имеет вирусный характер, в таком случае сосудосуживающие капли можно не использовать, потому что заболевание пройдет без всякой помощи, уточнил Зайцев.

По информации лора, если человек не может обойтись без сосудосуживающих капель, стоит использовать детские капли в течение двух-трех, максимум четырех дней. Сначала два раза в сутки, потом – один, сказал он. При этом стоит обратиться к отоларингологу, если лечение затягивается.

Ранее Зайцев заявил, что при лечении насморка бесполезно использовать сосудосуживающие капли и антибактериальные препараты. Кроме того, он рекомендовал при насморке несильно сморкаться, так как это может стать причиной воспаления слуховой трубы.

До этого врач назвал главными причинами появления аденоидов наследственную предрасположенность, неправильное лечение и несвоевременное обращение к врачу. По словам специалиста, умышленное или несознательное игнорирование проблемы, а также самостоятельное лечение могут только ухудшить ситуацию.

"Доктор 24": москвичам рассказали, как избавиться от затрудненного дыхания