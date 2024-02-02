СК завел уголовное дело после массового отравления шаурмой в Иркутске

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Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления жителей Иркутска, которые покупали еду в заведении общепита. Об этом сообщается на сайте СУСК РФ по региону.

Согласно данным администрации Иркутска, в больницу с признаками пищевого отравления обратились 16 человек, большая часть из них проживает в Ленинском районе. Они купили шаурму в одном из заведений общепита, уточнили в СК.

В результате медики госпитализировали 9 взрослых и 2 детей, уточнили в телеграм-канале администрации Иркутска. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.

Дело было заведено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Один из отравившихся шаурмой – житель Иркутска Артем – рассказал "Газете.ру", что ел блюдо вместе со своей девушкой, в настоящий момент пара находится в инфекционной больнице. По его словам, шаурма показалась ему невкусной, однако до этого в заведении готовили хорошо.

Артем поделился, что у них были выявлены похожие симптомы: слабость, тошнота, рвота, диарея. Девушка находилась в почти бессознательном состоянии, сейчас она чувствует себя нормально, поделился молодой человек.

"Мы съели больше половины, остальное выбросили. На вкус показалась странной, было невкусно и очень много масла. Не знаю, что могло стать причиной, гадать как-то не хочется, до этого готовил сам хозяин и делал неплохо, ели там раза три-четыре", – сказал Артем.

Утром 2 февраля губернатор региона Игорь Кобзев рассказал, что 9 жителей, в том числе два ребенка, были госпитализированы в больницу с пищевым отравлением в Иркутске. У них диагностировали острую кишечную инфекцию, утончил он. Правоохранители и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора организовали проверку по факту инцидента.

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