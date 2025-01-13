Госстандарт Белоруссии признал опасными "Орешек" и "Картошку" из России

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Госстандарт Белоруссии признал опасными и внес в соответствующий список российские печенья "Картошка" и орешек с вареной сгущенкой "Любимая лавка", пишет РБК.

Речь идет о продукции, изготавливаемой кондитерской фабрикой в Челябинске "Колос" и пензенской компанией "Капитал" соответственно. Причиной стало использование при изготовлении продуктов пищевых добавок: в орешках – бензоата натрия (Е211) и консерванта сорбиновая кислота (Е200) в "Картошке".

Первый недопустим при изготовлении мучных кондитерских изделий и молокосодержащих продуктов, когда как второе вещество превышает допустимый уровень содержания, подчеркнули в реестре.

К данному моменту Госстандарт республики уже выдвинул запрет на ввоз и реализацию продуктов, вынес решение об изъятии из обращения и предписал устранить нарушение. Действие выданных Белоруссией документов об оценке соответствия прекращено.

Между тем в 2025 году в России окончательно утвердят ГОСТ на шаурму после повторных исследований продукта. Причем, по словам академика РАН Геннадия Онищенко, в новом документе нужно проработать регламент обработки мяса.

Роскачество исследовало продаваемую в Москве и Санкт-Петербурге шаурму в апреле 2024 года. В результате организация зафиксировала в одном из 29 образцов золотистый стафилококк. Всего нарушения санитарно-эпидемиологических норм были обнаружены в продукции 27 торговых марок.

