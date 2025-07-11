Военные действия привели к потере 160 тысяч га сельхозземель в Белгородской области

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

В Белгородской области в условиях оперативной обстановки из оборота выпало 160 тысяч гектаров пашни, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе встречи с Владимиром Путиным.

"По агропромышленному комплексу. 16 миллиардов рублей мы получили из федерального центра, три миллиарда мы направили аграриям – из областного (бюджета. – Прим. ред.)", – цитирует Гладкова сайт Кремля.

Губернатор подчеркнул, что регион находится на третьем месте в Центральном федеральном округе по объему валового регионального продукта на душу населения. Однако Путин обратил внимание, что производство в регионе все же немного сократилось.

Гладков связал это с оперативной обстановкой. Он также подчеркнул, что даже в таких обстоятельствах в 2024 году белгородские аграрии впервые в истории области смогли произвести свыше 1 миллиона тонн мяса свинины в живом весе.

Вместе с тем российские генетики и селекционеры помогают переводить регион на отечественные семена. Также Белгородская область переходит на сельскохозяйственную технику из РФ.

"Да, безусловно, единственная проблема с обстрелами, потому что мы не можем позволить, чтобы люди погибли, поэтому небольшое снижение по пашне. Но уверен, что эта ситуация нормализуется", – резюмировал Гладков.

Ранее вражеский БПЛА атаковал гражданское предприятие в белгородском Шебекине. В результате пострадали два человека. Одному оказали помощь на месте, а второго доставили в медицинское учреждение. Сотрудники МЧС потушили пожар, который возник после взрыва.

