"Стала замкнутой". Бабушка оставленной в поликлинике девочки – о дочери

Оставившая дочь в поликлинике мать и ее сожитель находятся в изоляторе

Отношение Марии Рудницкой к ее двухлетней дочери изменилось после того, как девушка встретилась с Шамилем – молодым человеком, с которым она проживает последние полгода. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала мать задержанной Наталья Рудницкая.

"Пока мы не встретили Шамиля, Мария была прекрасной мамой: дома и детей накормит, спать уложит, кушать приготовит, постирает. Как появился Шамиль – Маша стала какая-то замкнутая. Со мной она сейчас на контакт не идет", – рассказала Наталья Рудницкая.

В четверг, 16 мая, женщина в медицинской маске на лице принесла двухлетнюю девочку в поликлинику и оставила там. Заметив ребенка без присмотра взрослых, сотрудники медучреждения вызвали полицию. Подозреваемую задержали. В отношении 21-летней девушки было возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка". В понедельник, 20 мая, ее могут арестовать – меру пресечения изберет Савеловский суд.

Также задержан 27-летний сожитель девушки. По данным следствия, молодая пара решила, что девочка будет им мешать. Также были найдены другие родственники девочки. Сейчас их допрашивают.

Мария Рудницкая приехала в Россию из Винницкой области Украины. Дочка у нее родилась в 2016 году. С девочкой она общалась только на украинском, поэтому врачи поначалу не понимали ее слов, пока не стало ясно, что та не говорит по-русски.

На допросе в СК молодая мать сообщила, что принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что "не додумала".

Видео: СК РФ

Сейчас двухлетняя девочка находится в детской городской инфекционной больнице № 6. По словам главврача Ольги Ждановой, у ребенка диагностировали легкую форму ОРВИ.