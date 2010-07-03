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17:14

Брошенный в столичном ТЦ мальчик здоров и развит – Кузнецова

общество происшествия

17:14

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Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Мальчик, брошенный в торговом центре на севере Москвы, здоров психологически и физически, достаточно развит, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Он, конечно, отвлекается ненадолго во время игр. Но тоскует и зовет маму. Вполне контактный, здоровый внешне, говорит, что его зовут Саша, ему шесть лет, он ходит в детский сад в Тульской области, называет адрес", – цитирует Кузнецову РИА Новости.

Детский омбудсмен удивлена тем, что в таких случаях родители не прибегают к законным инструментам отказа от воспитания детей. По ее мнению, это вопрос профилактики и отсутствия информированности семей о возможных способах поддержки.

В воскресенье вечером в торговом центре на Лобненской улице женщина оставила в игровой комнате шестилетнего ребенка. Через семь часов администрация торгового центра связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе.

После этого сотрудники заведения обратились в полицию, женщину задержали. Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями. Сейчас мальчик находится в медучреждении.

Ранее было опубликовано видео допроса женщины. На кадрах мать ребенка утверждала, что мальчик не ее, и спросила, смогут ли оперативники красиво снять порно.

МВД опубликовало видео допроса бросившей сына в ТЦ москвички

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