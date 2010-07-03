Детский омбудсмен рассказала о судьбе брошенной в поликлинике девочки

Фото: deti.gov.ru

Девочку Арину, которую мама оставила в столичной поликлинике, на днях выпишут из больницы и поместят в социальное учреждение. Об этом рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, у ребенка все хорошо, он выздоровел. К девочке приходит бабушка по папиной линии с разрешения органов опеки. "Сегодня–завтра она будет переведена в социальное учреждение", – цитирует омбудсмена ТАСС.

Кузнецова пояснила, что вопросы жизнеустройства Арины будут решаться позже, когда следствие выяснит обстоятельства случившегося.

По информации следователей, мать девочки вместе с сожителем решили, что ребенок будет им мешать. 16 мая они забрали девочку от родственницы, отвезли ее в поликлинику и оставили там одну. Были возбуждены уголовные дела по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

20 мая суд отпустил задержанных. СК собирается обжаловать решение.

Оставившая в поликлинике двухлетнюю девочку мать покинула здание суда

Похожий инцидент произошел 26 мая на улице Лобненской на севере столицы. Женщина пришла в ТЦ, где в игровой комнате оставила шестилетнего сына.

Он провел в комнате семь часов, но за ним не вернулись. Администрация ТЦ связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать сына и предложила оставить его себе. Ее задержали полицейские.

На допросе женщина утверждала, что мальчик не ее. Кроме того, мать поинтересовалась у оперативников, смогут ли они ее красиво снять на камеру.

Следователи с органами опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями. Мальчик сейчас находится в медучреждении.

Кузнецова сказала, что он веселый и контактный ребенок. "Отвлекается в игровой, но потом вспоминает про маму, тоскует", – объяснила она.