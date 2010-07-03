Соседи рассказали о женщине, бросившей сына в столичном ТЦ

Соседи рассказали телеканалу Москва 24 о женщине, которая бросила шестилетнего сына в торговом центре на севере столицы. С мамой мальчика сейчас работают следователи. На допросе женщина назвала себя неадекватной и уверяла, что ребенок якобы вовсе не ее сын. Тем не менее, и полицейские, и соседи задержанной уверены в обратном.

По словам соседей, женщина − действительно мама мальчика, причем добрая и чуткая. Жильцы дома вспоминают, что она часто гуляла во дворе вместе с сыном.

Одна из соседок отметила, что женщина жила с мужем и ребенком и при знакомстве показалась очень милой. Даже спрашивала, где поблизости есть хороший педиатр.

Новость о том, что мальчика могли просто оставить, повергла соседей в ужас. Некоторые сначала даже не поверили, заявив, что это чья-то неудачная шутка.

"Да, мы общались, привет−пока, детские темы какие-то. Конфетки мне подарила", − рассказала другая соседка. Она не исключила, что у матери мальчика могли возникнуть какие-то неприятности, о которых она не говорила и которые вынудили ее на подобный поступок. "Я, конечно, не могу это никак комментировать", − добавила соседка.

Однако на допросе в полиции мать мальчика отказалась отвечать на вопросы и так и не объяснила, почему не вернулась за сыном в торговый центр.

Инцидент произошел вечером 26 мая. Молодая женщина оставила мальчика в игровой комнате торгового центра на Лобненской улице. К закрытию торгового центра за ребенком так никто и не пришел. Мать сначала попросила оставить ребенка в ТЦ, а затем и вовсе перестала отвечать на звонки администраторов. Тогда сотрудники детской комнаты вызывали полицию. Женщину задержали. МВД опубликовало видео ее допроса.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ребенок психологически и физически здоров и достаточно развит. Сейчас он находится в больнице, а потом его планируют временно направить в в учреждение соцзащиты.

