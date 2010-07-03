В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области

В аэропорту Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).

Он подозревается в превышении должностных полномочий. Максимальная санкция по соответствующей статье составляет 10 лет лишения свободы.

Шеверду задержали в рамках расследования дела о санитарной рубке леса на площади 120 гектаров в природном заказнике "Туколонь". СК заявил, что ущерб оценивается в 748 миллионов рублей.

Шеверда является четвертым фигурантом этого уголовного дела. Чиновнику предъявят обвинения в ближайшее время. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.