Задержанный в Москве иркутский чиновник был во внеплановом отпуске

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, которого задержали в столичном аэропорту Шереметьево, был во внеплановом отпуске. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, внеплановый отпуск министру предоставили "по его просьбе в связи с необходимостью организации лечения дочери".

6 июня сотрудники ФСБ задержали Сергея Шеверду по подозрению в "превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий". Чиновник был задержан по поручению следственного управления СК РФ по Иркутской области. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным регионального главка СУСК РФ, ранее задержали врио руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, директора ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз", инженера-лесопатолога Центра защиты леса Иркутской области. Им предъявили обвинение по статьям "Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий", "Незаконная рубка лесных насаждений", а также "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов".

Как считают следователи, задержанные незаконно согласовали и провели вырубку деревьев в заповедном лесу "Туколонь" на площади около 120 гектаров. В результате лесному фонду РФ был нанесен ущерб на сумму около 748 миллионов рублей.