Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:58

Задержанный в Москве иркутский чиновник был во внеплановом отпуске

происшествия

10:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: irkobl.ru

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, которого задержали в столичном аэропорту Шереметьево, был во внеплановом отпуске. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, внеплановый отпуск министру предоставили "по его просьбе в связи с необходимостью организации лечения дочери".

6 июня сотрудники ФСБ задержали Сергея Шеверду по подозрению в "превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий". Чиновник был задержан по поручению следственного управления СК РФ по Иркутской области. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным регионального главка СУСК РФ, ранее задержали врио руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, директора ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз", инженера-лесопатолога Центра защиты леса Иркутской области. Им предъявили обвинение по статьям "Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий", "Незаконная рубка лесных насаждений", а также "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов".

Как считают следователи, задержанные незаконно согласовали и провели вырубку деревьев в заповедном лесу "Туколонь" на площади около 120 гектаров. В результате лесному фонду РФ был нанесен ущерб на сумму около 748 миллионов рублей.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика