Суд подтвердил законность ареста счетов Рауля Арашукова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд признал законность ареста банковских счетов экс-советника генерального директора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова.

"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – цитирует решение судьи Агентство "Москва".

Рауль Арашуков был задержан по подозрению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159). Следствие считает, что он причастен к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

Арашуков работал в структурах "Газпром межрегионгаза" с середины 1990-х, а советником гендиректора компании был назначен в декабре 2011 года. В конце мая его сняли с должности.

Генеральный директор компании Сергей Густов сообщил журналистам, что "Газпром" сотрудничает с правоохранительными органами и "технически консультирует" их в рамках уголовного дела.

Под следствием также находится сын Рауля Арашукова – бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков. В конце января его задержали в зале заседаний. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

22 мая Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.

