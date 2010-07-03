Фигурантов дела Абызова оставили в СИЗО до 25 июля

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Трем фигурантам дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова продлили арест до 25 июля. Такое решение вынес Басманный суд столицы.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", – цитирует РИА Новости решение судьи.

В следственном изоляторе останутся бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов и экс-глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

Аналогичные ходатайства следствия о продлении меры пресечения рассматриваются и в отношении еще двух фигурантов.

Ранее сообщалось, что до 25 июля также был продлен срок предварительного расследования дела.

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.

Сейчас Абызов находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово".

