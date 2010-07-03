Фигурантов дела Абызова оставили в СИЗО до 25 июля

В следственном изоляторе останутся бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов и экс-глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.
Аналогичные ходатайства следствия о продлении меры пресечения рассматриваются и в отношении еще двух фигурантов.
Ранее сообщалось, что до 25 июля также был продлен срок предварительного расследования дела.
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.
Сейчас Абызов находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.